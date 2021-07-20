Тренер «Торпедо» ответил дисквалифицированному за допинг футболисту, обвинявшему клуб

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на слова нападающего «Ростова» Владимира Обухова о том, что игрокам столичного клуба «делали инъекции и давали таблетки».

«Я не знаю его. Когда я стал работать, то этого футболиста не было в клубе. А то, что он говорит в адрес «Торпедо», является полным безобразием. Такого нельзя допускать», — цитирует специалиста «СЭ».

Ранее дисквалифицированный за допинг Владимир Обухов заявил, что врач «Торпедо» вкалывал игрокам неизвестное вещество.

Союз европейских футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская «Звезда»), Дарью Мещерякову (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова («Ростов») за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.

Отмечается, что в 2013 году допинг-тесты футболистов были изучены Московской антидопинговой лабораторией. Они были первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА провел расследование, которое привело к неопровержимым доказательства того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA.