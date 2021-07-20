Артемьев дал прогноз на выступление сборной России по регби на Олимпийских играх

Капитан сборной России по регби на Кубке мира — 2019 Василий Артемьев в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от дебюта женской команды страны по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

«Девчонки большие молодцы. Они уже не первый год находятся в восьмерке или даже шестерке лучших команд в мире и доказывают свой статус. Уровень регби-7 в мире постоянно растет, поэтому у россиянок возникали трудности в матчах с соперницами пару лет назад. Но наша сборная подтянулась.

Если в предыдущем отборе на Олимпиаду они споткнулись на последнем препятствии — проиграли своим ключевым соперницам испанкам, то на этот раз сумели пройти отбор на Игры. Причем очень уверенно.

Сейчас девчонки набрали ход. Почти все основные игроки у нас в строю. Желаю им оставаться здоровыми и пройти финальную подготовку в Японии уже без всяких курьезов в виде положительных тестов на ковид. Знаю, что в «пузыре», где находятся все атлеты, проводятся очень суровые проверки.

Я уверен, что наши девушки попадут в плей-офф по итогам группового этапа. А дальше все будет очень сильно зависеть от их соперниц на стадии 1/4 финала. Я думаю, это будет ключевым фактором на пути к медалям», — отметил Артемьев.

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