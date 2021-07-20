news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью 13:54
В МИД России назвали условие захвата Афганистана Талибаном* 13:54
Звезда сборной России: мне забавно наблюдать за падениями Роналду и Неймара после... 13:52
В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек 13:45
Капитан сборной России высоко оценил шансы Хабиба и Макгрегора перейти в регби 13:41
Хуснуллин спрогнозировал повышение средней ипотечной ставки 13:39
Песков рассказал, увидит ли Путин новый российский истребитель на МАКС-2021 13:37
Сенатор назвал неадекватным желание Порошенко «вернуть» Крым 13:34
В Кремле не знают о письме Путину от представителей строительной отрасли 13:32
В Кремле рассказали об испытании российского гиперзвукового оружия 13:28
Бесплатная ставка 1000 р.

В Госдуме объяснили смысл нового девиза Олимпийских игр

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о новом девизе Игр.

20 июля члены Международного олимпийского комитета на 138-й сессии организации единогласно одобрили предложение изменить девиз Олимпийских игр, который теперь будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

«Это вполне уместно. Я всегда считала, что Олимпиада – это не только про спорт, это еще и про дружбу. И «вместе» — это как раз про дружбу. Это означает вместе с болельщиками, вместе с семьей, вместе с тренерами. Вместе со многими людьми, которые имеют отношение к победам. Раньше получалось, что только сам спортсмен быстрее, выше и сильнее прыгает – и все. А как же все остальные участники процесса? Вот они как раз в этом слове «вместе» и появляются. Олимпиада не может быть выиграна в одиночку.

Девиз, несомненно, объединяет всех, кто имеет к Играм отношение. И спортсмен уже сам будет интерпретировать, кто в этом «вместе» ему помогал стать «быстрее, выше и сильнее». Это объединяющее начало», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также она высказалась о том, противоречит ли новый девиз ситуации с российскими спортсменами, которым запрещено выступать под флагом своей страны из-за санкций.

«Не строит притягивать за уши ситуацию вокруг российского спорта, хотя, конечно, можно упрекнуть коллег из МОК – раз мы вместе, почему же Россию вычеркнули из этого списка. Но это неоднозначный вопрос. Я надеюсь, что все наши проблемы достаточно скоро закончатся, и мы будем вместе», — сказала парламентарий.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1984 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался об изменении девиза Олимпийских игр.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Искоренить эти недопустимые явления»: в России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинации
В ОП Ленобласти призвали ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников
«Без зазрения совести»: Порошенко вновь пообещал украинцам Крым
Порошенко считает, что Крым можно «вернуть» за год
Вырастут ли цены на овощи и крупы из-за нашествия насекомых-вредителей
Энтомологи прогнозируют рост численности комаров, короедов и шелкопрядов
США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей
Пять стран заявили о своем интересе к Су-57
В РАН сообщили о переносе запуска «Миллиметрона» «за горизонт событий»
В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение
Новости и материалы
Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
В МИД России назвали условие захвата Афганистана Талибаном*
Звезда сборной России: мне забавно наблюдать за падениями Роналду и Неймара после регби
В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек
Капитан сборной России высоко оценил шансы Хабиба и Макгрегора перейти в регби
Хуснуллин спрогнозировал повышение средней ипотечной ставки
Песков рассказал, увидит ли Путин новый российский истребитель на МАКС-2021
Сенатор назвал неадекватным желание Порошенко «вернуть» Крым
В Кремле не знают о письме Путину от представителей строительной отрасли
В Кремле рассказали об испытании российского гиперзвукового оружия
«Он был очень категоричным»: Дюжев рассказал о съемках с Мамоновым в «Острове»
Песков отказался говорить о возможном назначении Яновского в администрацию президента
В Кремле опровергли сообщения о стройке в Ново-Огарево
Зарубежным IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи
Украинский журналист обвинил «Рубин» в вымогательстве зарплат у игроков
Песков не стал комментировать подготовленный ФСБ список запрещенных к передаче сведений
В Кремле не стали раскрывать дату переговоров с США по стратегической стабильности
В Кремле оценили работу и.о. губернатора Хабаровского края Дегтярева
Все новости
Не вредит, а помогает: как кофе защищает от аритмии
Ученые опровергли мнение о вреде кофе при аритмии
«Падения Роналду меня забавляют»: герой сборной России по регби Артемьев — об Урганте, Басте и Губерниеве
Василий Артемьев заявил, что Хабиб Нурмагомедов мог бы отлично проявить себя в регби
Москва предостерегла Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство РФ предупредило США о последствиях размещения гиперзвуковых ракет в Европе
«Свободная от жестокости»: во Франции придумали фуа-гра из стволовых клеток
В Париже изобрели искусственную фуа-гра, неотличимую от настоящей
Сам себе пауэрбэнк: гаджеты будущего будут заряжаться от пальцев
Ученые научились получать электроэнергию для устройств от спящего человека
Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу
В Минздраве объяснили, о чем может говорить высокая температура после вакцинации
«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
«Опасный инструмент»: что известно о шпионском ПО Pegasus
Сноуден назвал «делом года» историю про слежку за журналистами
Средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей
Расходы россиян на автомобили выросли почти на 400 млрд рублей
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы
Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
Как выглядит дом главы ГИБДД Ставрополья, о котором все говорят
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях