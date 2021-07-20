В Госдуме объяснили смысл нового девиза Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о новом девизе Игр.

20 июля члены Международного олимпийского комитета на 138-й сессии организации единогласно одобрили предложение изменить девиз Олимпийских игр, который теперь будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

«Это вполне уместно. Я всегда считала, что Олимпиада – это не только про спорт, это еще и про дружбу. И «вместе» — это как раз про дружбу. Это означает вместе с болельщиками, вместе с семьей, вместе с тренерами. Вместе со многими людьми, которые имеют отношение к победам. Раньше получалось, что только сам спортсмен быстрее, выше и сильнее прыгает – и все. А как же все остальные участники процесса? Вот они как раз в этом слове «вместе» и появляются. Олимпиада не может быть выиграна в одиночку.

Девиз, несомненно, объединяет всех, кто имеет к Играм отношение. И спортсмен уже сам будет интерпретировать, кто в этом «вместе» ему помогал стать «быстрее, выше и сильнее». Это объединяющее начало», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также она высказалась о том, противоречит ли новый девиз ситуации с российскими спортсменами, которым запрещено выступать под флагом своей страны из-за санкций.

«Не строит притягивать за уши ситуацию вокруг российского спорта, хотя, конечно, можно упрекнуть коллег из МОК – раз мы вместе, почему же Россию вычеркнули из этого списка. Но это неоднозначный вопрос. Я надеюсь, что все наши проблемы достаточно скоро закончатся, и мы будем вместе», — сказала парламентарий.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1984 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался об изменении девиза Олимпийских игр.