Глава МОК сообщил о миллиардных затратах на организацию Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о затратах на организацию летних Игр-2020 в Токио.

«Мы внесли $1,7 млрд в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы обеспечиваем участие всех Национальных олимпийских комитетов (НОК) и всех команд НОК. Мы не только говорим, но и предпринимаем действия», — сказал Бах на открытии 138-й сессии МОК.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Летняя Паралимпиада запланирована на 24 августа — 5 сентября.

Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Согласно опросу газеты Asahi, 68% жителей страны не верят, что предстоящие Олимпийские игры удастся провести в безопасном формате.

Ранее организаторы Игр в Токио обозначили российских теннисистов как RUS и нарушили решение Спортивного арбитражного суда (CAS).