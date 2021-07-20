news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Капитан сборной России рассказал о безуспешной попытке пригласить Губерниева... 10:46
Самбо получило полноценное признание МОК 10:45
СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы 10:38
Рядового подозревают в убийстве местного жителя под Смоленском 10:37
В Крыму ответили на обещание Порошенко «вернуть» полуостров Украине 10:35
МИД Литвы назвал шантажом заявление Лукашенко о помощи с незаконными мигрантами 10:27
МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр впервые с 1894 года 10:23
Биткоин упал ниже $30 тысяч 10:14
Новейшая ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели 10:09
Курилки вернули во второй московский аэропорт 10:03
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава МОК сообщил о миллиардных затратах на организацию Олимпиады в Токио

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о затратах на организацию летних Игр-2020 в Токио.

«Мы внесли $1,7 млрд в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы обеспечиваем участие всех Национальных олимпийских комитетов (НОК) и всех команд НОК. Мы не только говорим, но и предпринимаем действия», — сказал Бах на открытии 138-й сессии МОК.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Летняя Паралимпиада запланирована на 24 августа — 5 сентября.

Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Согласно опросу газеты Asahi, 68% жителей страны не верят, что предстоящие Олимпийские игры удастся провести в безопасном формате.

Ранее организаторы Игр в Токио обозначили российских теннисистов как RUS и нарушили решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Москва предостерегла Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство РФ предупредило США о последствиях размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу
В Минздраве объяснили, о чем может говорить высокая температура после вакцинации
«Падения Роналду меня забавляют»: герой сборной России по регби Артемьев — об Урганте, Басте и Губерниеве
Василий Артемьев заявил, что Хабиб Нурмагомедов мог бы отлично проявить себя в регби
В Крыму ответили на обещание Порошенко «вернуть» полуостров Украине
Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана
Биткоин упал ниже $30 тысяч
Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода»
Новости и материалы
Капитан сборной России рассказал о безуспешной попытке пригласить Губерниева на регби
Самбо получило полноценное признание МОК
СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы
Рядового подозревают в убийстве местного жителя под Смоленском
МИД Литвы назвал шантажом заявление Лукашенко о помощи с незаконными мигрантами
МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр впервые с 1894 года
Новейшая ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели
Курилки вернули во второй московский аэропорт
«Ъ»: Mastercard ведет переговоры о закрытии бренда Maestro
Жительница Бурятии отрезала дочери пальцы за игру со спичками
Ассоциация банков России увидела угрозу для экономики в развитии цифровых экосистем
Российская гандболистка рассказала о недостатках Олимпийской деревни в Токио
Двух пьяных мужчин сняли с самолета во Владивостоке из-за дебоша
Эксперты считают, что на устранение последствий наводнений на западе Германии уйдут годы
Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир»
Олимпийская сборная Южной Кореи будет проверять еду на уровень радиации
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ранили офицера при обстреле
Все новости
Сам себе пауэрбэнк: гаджеты будущего будут заряжаться от пальцев
Ученые научились получать электроэнергию для устройств от спящего человека
«Свободная от жестокости»: во Франции придумали фуа-гра из стволовых клеток
В Париже изобрели искусственную фуа-гра, неотличимую от настоящей
«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
«Опасный инструмент»: что известно о шпионском ПО Pegasus
Сноуден назвал «делом года» историю про слежку за журналистами
Средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей
Расходы россиян на автомобили выросли почти на 400 млрд рублей
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы
Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях