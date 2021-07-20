Тренер Порье: Макгрегор уже не тот, раньше он был намного острее на язык

Тренер бойца UFC Дастина Порье Майк Браун высказался о эволюции Конора Макгрегора в мире смешанных единоборств. По мнению тренера, «печально известный» уже не тот, каким был до этого, сообщает MMA Fighting.

«В прошлом Конор казался намного острее на язык. Может, он в трудном положении? Я не знаю, что случилось, но, похоже, он уже не тот. Раньше у него были какие-то границы, какие-то этические и моральные черты, но они, кажется, исчезли. Не знаю точно, но он кажется другим и на ринге. Если вы посмотрите на историю обоих этих парней, один из них становится сильнее по ходу боя, а другой — нет», — сказал Браун.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что знал о хронической проблеме звезды промоушена Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье на UFC 264.