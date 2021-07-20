Чемпион НБА сдает свое жилье за 92 доллара

Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» Скотти Пиппен сдает свой дом в аренду. Шестикратный обладатель главного трофея НБА потенциальным арендаторам проживание в своем особняке по цене 92 доллара за сутки.

Стоимость проживания является символичной, так как отсылает болельщиков на год, когда Пиппен вместе со сборной США завоевал золотые медали Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

«В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры — участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома», — написал Пиппен на сайте аренды недвижимости.

Пиппен является двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной сборной США . Также Скотти — член Зала славы баскетбола. Он сыграл 17 сезонов в НБА.

Ранее двукратный чемпион НБА Рэй Аллен рассказал об аварии, в которую попал на велосипеде.