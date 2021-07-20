Итальянская «Аталанта» хочет подписать Бога

Клуб итальянской Серии А «Аталанта» рассматривает нападающего «Сассуоло» Жереми Бога на замену словенцу Йосипу Иличичу, который, как сообщается в Twitter журналиста Николо Скира, больше не является неприкасаемым для главного тренера клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

В сезоне 2020/21 Бога сыграл 27 матчей в серии А, в которых сумел отличиться четыре раза, а также сделать две результативные передачи. По информации Transfermarkt, стоимость Бога составляет примерно 20 миллионов евро.

В чемпионате Италии 2020/21 «Аталанта» заняла третье место, набрав 78 очков в 38 матчах. В том сезоне команда из Бергамо забила 90 мячей, пропустив при этом 47.

В январе 2020 «Аталанта» установила личный рекорд, обыграв «Торино» со счетом 7:0. Та победа стала крупнейшей в истории клуба в Серии А.

Ранее «Аталанта» в своем первом товарищеском матче в рамках подготовки к сезону 2021/22 разгромила «АльбиноГандино» со счетом 13:0.