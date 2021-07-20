Дисквалифицированный за допинг футболист заявил, что врач колол игрокам неизвестное вещество

Стало известно, что ФИФА сократила срок дисквалификации обвиняемого футболиста Владимира Обухова из-за его признания в том, что бывший врач «Торпедо» вкалывал игрокам неизвестное вещество (позднее в крови футболистов был обнаружен метандиенон). По данным Eurostavka, Обухов объяснил, что когда он поинтересовался у доктора о содержимом укола, тот сказал, что это не его дело. Кроме того, врач заявил, что если Обухов откажется от процедур, то «мигом вылетит из команды».

ФИФА из-за сотрудничества с расследованием сократила срок дисквалификации Обухова с двух лет до шести месяцев. При этом врача Аловского привлечь к ответственности теперь уже нельзя, так как истек срок давности нарушений.

Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская «Звезда»), Дарью Мещерякова (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова («Ростов») за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.

Отмечается, что в 2013 году допинг-тесты футболистов были изучены Московской антидопинговой лабораторией. Они были первоначально зарегистрированы как «отрицательные» в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА провел расследование, которое привело к неопровержимым доказательства того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA.

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