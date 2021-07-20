Украинский футболист погиб в ДТП

Украинский футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый погиб в результате полученных травм в ДТП, которое произошло 19 июля в городе Бурштын в Ивано-Франковской области. Авария произошла около 6:15 утра. На дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает официальный Facebook полиции Иваново-Франковской области.

Водитель умер на месте, а трое пассажиров, ехавших с ним в Renault попали в больницу с телесными повреждениями. Как оказалось позже, одним из пострадавших был футболист Цимбалистый. Сначала Игорь находился в коме, а затем умер от полученных травм. Водитель грузовика Tata и его пассажир получили незначительные повреждения.

Кроме «Прикарпатья» Цимбалистый выступал за «Спартак» Ивано-Франковск, «Коростень», «Энергетик» и тернопольскую «Ниву».

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