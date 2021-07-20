Чемпион мира по по смешанным единоборствам погиб в ДТП

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев, известный как «Азиатский медведь», погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ташкентской области.

«В социальных сетях появились сообщения о том, что ДТП было спланировано. Это неправда. Водитель BMW сигнализировал ехавшему впереди Lacetti, чтобы тот уступил ему дорогу. Однако, не дождавшись завершения маневра впереди идущим автомобилем, водитель BMW пошел на обгон и задел задний бампер Lacetti. В результате этого водитель BMW потерял управление, съехал на обочину дороги и перевернулся», — сказал руководитель информационной службы ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.

В результате аварии Мурод Хантураев скончался на месте. Четвертого июля ему исполнилось 34 года. Пассажир, который также находился в салоне BMW, госпитализирован.

Хантураев начал свою профессиональную карьеру бойца в 2013 году. За это время он провел 12 боев, в 10 из которых одержал победу. С 2019 года был вице-президентом Федерации ММА Узбекистана.

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