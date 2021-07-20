Швейцарец Уилсон считает, что ветер помог ему поставить новый рекорд Европы в беге

Швейцарский спринтер ямайского происхождения Алекс Уилсон прокомментировал свой сенсационный рекорд Европы, который он побил на международных соревнованиях в Атланте, пробежав стометровую дистанцию за 9,84 секунды.

«Я все еще в шоке. В субботу и на предыдущей тренировочной неделе я чувствовал, что нахожусь в той форме, которая позволит пробежать мне 100 метров за 10 секунд. Также трасса в Атланте очень быстрая. Наверное, без ветра я пробежал бы по личному рекорду (10,08), а с поддержкой ветра в 2 м/с где-то за 9,80», — приводит слова Уилсона SRF.

Алекс Уилсон побил рекорд Европы в забеге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,84. Атлет обновил рекорд Фрэнсиса Обиквелу и француза Джимми Вико, которые пробежали стометровку за 9,86 секунды. Также результат Уилсона стал третьим в сезоне на стометровой дистанции в мире. Кроме того, 30-летний швейцарец на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии в забеге на 200 метров, пробежав за 19,89 секунды.

Мировой рекорд в забеге на 100 метров принадлежит представителю Ямайки Усэйну Болту, который пробежал дистанцию за 9,58 секунды в Берлине в 2009 году.

Уилсон является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в забеге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.

Ранее эксперты выразили сомнение по поводу обновленного рекорда Европы в беге на дистанции 100 метров.