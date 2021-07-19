Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказала о претензии к организаторам ОИ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об организационных проблемах перед стартом Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

«Единственное, были претензии к оргкомитету, что-то напутали с транспортом, и поэтому выезд на тренировку женской сборной отложился на 40 минут, а мужской — на час. Пришлось сидеть и ждать. А в остальном все хорошо», — сказала Родионенко.

Также Родионенко отметила, что есть проблемы с забором слюны, но тренеры получили пробирки на все дни с номерами аккредитаций, поэтому не придется выстаивать очередь каждое утро.

«Сегодня мы возвращались с тренировки, и там очередь на целый квартал, кошмар. Команды ведь еще подъезжают, а забор слюны идет каждый день», — добавила она.

Слюна забирается у спортсменов для теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал информацию о нашествии устриц на гребном канале в Токийском заливе, где должны пройти соревнования на летних Олимпийских играх — 2020.