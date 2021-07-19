Тарасова почтила память убитого фигуриста Дениса Тена

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова почтила память погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Три года без Дениса», — написала специалист в Instagram.

Убийство фигуриста произошло 19 июля 2018 года. Бронзовый призер Олимпиады — 2014 в Сочи застал группу людей за попыткой украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмен получил ножевое ранение во время потасовки, которое стало для него смертельным. Он умер через несколько часов в больнице.

Арман Кудайбергенов и Нурали Киясов были признаны виновными в убийстве Тена и приговорены к 18 годам заключения. Жанар Толыбаева получила четыре года лишения свободы за недонесение информации о преступлении.

Ранее сообщалось, что новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Фау Вэйк скончался в больнице от травм, полученных в драке.

Спортсмен попал в больницу 16 мая. Он пытался вмешаться в драку, однако четверо мужчин нанесли ему серьезные повреждения. Подозреваемые в избиении были задержаны, а сам боец был госпитализирован.