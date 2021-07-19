Экс-игрок сборной Англии признался в ненависти к тренеру сборной Италии

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Уэйн Бридж заявил, что ненавидит главного тренера команды Италии Роберто Манчини.

«Манчини действительно причинил мне боль, поэтому я ненавижу его. Все это знают. Я бы не сказал, что он худший тренер в моей карьере. Но в плане тактики его нельзя назвать великим. То, что он добивается результата — это хорошо. Но мне больно об этом говорить», — цитирует Бриджа Corriere dello Sport.

Экс-футболист заявил, что команды Манчини добиваются успеха не из-за его тренерских качеств, а благодаря игрокам.

«Я в ссоре с ним. Мне совсем не нравились тренировки с Манчини. Однажды было такое, что Беллами задал ему вопрос по поводу матча, а Манчини ответил, чтоб тот заткнулся и отправлялся домой», — добавил Бридж.

Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством команда впервые с 1968 года стала победителем чемпионата Европы.

Специалист тренировал «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год. За это время «горожане» стали чемпионами Англии (2011/12), а также завоевали Кубок (2010/11) и Суперкубок страны (2012).

Ранее экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему команде не удалось добиться успеха под руководством итальянского тренера.