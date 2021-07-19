Чемпион UFC намерен возобновить карьеру в 46 лет

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Тито Ортис заявил о своих намерениях вернуться в октагон спустя два года.

«Я буду драться в этом году. С кем я должен провести бой?» — написал Ортис в своем Instagram.

В последний раз Ортис выходил в октагон в 2019 году. Американский боец больше всего известен своими выступлениями в UFC. В 2000 году он стал чемпионом промоушена. Он пять раз успешно защищал свой пояс, а в 2003 году проиграл Рэнди Кутюру.

На момент завершения карьеры в UFC Ортису принадлежали рекорды по количеству боев, проведенных в этой организации (27), и по суммарному количеству времени, проведенному внутри восьмиугольника за карьеру (5 часов и 33 секунды). В 2012 году Ортис был введен в «Зал Славы» UFC.

Вне октагона Ортис является председателем правления основанной в 1999 году компании, производящей спортивное снаряжение и одежду.

Ранее боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что Ислам Махачев уже сейчас мог бы бороться за чемпионский пояс UFC.