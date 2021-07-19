Экс-футболист — о РПЛ: «Зенит» всегда на первом месте, другие разыгрывают остальные места

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями о завершившемся матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0, а также рассказал о гегемонии в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Второй год подряд «Зенит» выигрывает с большим запасом. Я думаю, это каким-то образом отражает сегодняшнее положение дел в нашем футболе. Есть гегемония одного клуба, есть одна команда — и все остальные. Одна команда борется за первое место, а все остальные разыгрывают последующие места.

Николич сказал, что «Локомотив» привез себе три гола, я бы сказал, что они привезли два гола. Все-таки во время второго гола «зенитовцы» здорово разыграли комбинацию и вывели один на один Азмуна, который все исполнил. После того, как «Зенит» повел в счете, они начали позволять «Локомотиву» создавать что-то у своих ворот. У железнодорожников было неплохие подходы к воротам «Зенита», но в любом случае эти фланговые передачи были под контролем питерцев. «Зенит» почти ничего не дал создать у своих ворот сопернику и закономерно победил. К сожалению для всех, вряд ли кто-то сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту», — цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее бывший наставник «Зенита» чех Властимил Петржела высказался о прошедшем матче Суперкубка России.