Эксперты — о рекорде Европы в беге: этого не может быть, мы видели фальшивые результаты

Эксперты выразили сомнение по поводу обновленного рекорда Европы в беге на дистанции 100 метров. Напомним, швейцарский спринтер ямайского происхождения Алекс Уилсон побил рекорд Европы в стометровом забеге, преодолев дистанцию за 9,84 секунды на международных соревнованиях в Атланте.

«Мы на 100% знаем, что этого не может быть», — написал тренер по легкой атлетике Рана Райдер в своем Twitter.

«За последние несколько недель я видел несколько фальшивых результатов на официальных турнирах», — написал ещё один тренер Грег Смит.

Напомним, Уилсон обновил рекорд Фрэнсиса Обиквелу и француза Джимми Вико, которые пробежали стометровку за 9,86 секунды. Также результат Уилсона стал третьим в сезоне на стометровой дистанции в мире. Кроме того, 30-летний швейцарец на 0,09 секунды улучшил рекорд Швейцарии в забеге на 200 метров, пробежав за 19,89 секунды.

Швейцаре является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в забеге на 200 метров. В составе сборной Швейцарии он участвовал в Олимпийских играх, трёх чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы.

Ранее стало известно, что американская бегунья Сесе Телфер не сможет принять участие в отборе в сборную США по легкой атлетике на олимпийские игры.