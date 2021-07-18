В федерации плавания призвали извиниться перед Андрусенко и Кудашевым

Член президиума Всероссийской федерации плавания Денис Панкратов высказался о снятии отстранения с Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Обвинения в допинге рядом с фамилией спортсменов вызывают определенную реакцию. Люди не пытаются разобраться, начинают обвинять, выливать помои. Хорошо, что все так быстро разрешилось. Ждем извинений от тех, кто уже успел позлословить. А так все отлично. Очень жаль, что ребята напереживались», — цитирует Панкратова РИА «Новости».

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории. 18 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допуске Андрусенко и Кудашева к Играм.