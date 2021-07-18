Федерация намерена обратиться в МВД по делу о допинге гребцов

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что организация готовит материалы для обращения в МВД из-за дисквалификации российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина.

«Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура. Да, у нас есть мысли, со спортсменами мы более-менее составили картину, но такие дела минимально — недоказуемы, максимально — не доводятся до логического достижения, нам хочется этого избежать», — цитирует Свирина ТАСС.

О проваленном допинг-тесте стало известно 7 июля. В допинг-пробах Сорина и Моргачева, которые должны были выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, был обнаружен мельдоний. По словам гребцов, они не употребляли препарат намеренно. Из-за обнаруженного допинга оба спортсмена были исключены из заявки сборной России на Олимпиаду в японской столице.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил запретить рекламу мельдония. Он отметил, что в России больше 40 спортсменов отбывают наказание за применение этого препарата.