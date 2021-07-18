Боец ММА Василевский: опыт и авторитет Хабиба помогают Махачеву

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) победил бразильца Тьяго Мойзеса. По мнению бывшего чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом и среднем весе Вячеслава Василевского, Махачев уже сейчас мог бы бороться за чемпионский пояс.

«Думаю, что если оценивать его силы и уровень, Ислам уже сейчас мог бы сражаться за пояс. Полагаю, все зависит от рейтингов. Плюс, он постоянно работает с Хабибом Нурмагомедовым, который долгое время был чемпионом в этом весе. Поэтому у него есть все шансы стать чемпионом UFC», — сказал Василевский «Газете.Ru».

Вячеслав подчеркнул значимость поддержки со стороны бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который ушел непобежденным. Хабиб был в команде Махачева во время его боя и активно помогал своему другу.

«Само присутствие Хабиба рядом на таких мероприятиях и авторитет, который у него есть в мире ММА и в UFС, в частности, помогают и Исламу. Когда Хабиб говорит Махачеву, что он может выиграть и стать чемпионом, это, мне кажется, сильно может на него повлиять. Ведь Хабиб был непобежденным чемпионом. Так что это важный психологический момент», — уверен Василевский.

Махачев на данный момент является девятым в рейтинге UFC в легком весе. Его бой с Мойзесом стал для россиянина 10-м в крупнейшем зарубежном промоушене. Махачев взял верх над бразильцем удушающим приемом в четвертом раунде.

Ранее Махачев после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом обратился к своим потенциальным соперникам.