Россиянин Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом промоушена Рафаэлем Дос Аньосом.

«Ты тогда принял бой против Дос Аньоса меньше чем за две недели? И сейчас я готов ему дать 3-4 месяца. Давай сделаем это?» — сказал Махачев после победы над Тиаго Мойзесом.

Махачев одолел Мойзеса в четвертом раунде, когда россиянин успешно применил удушающий прием. Для Махачева эта победа стала восьмой подряд.

В профессиональной карьере Махачев провел 21 поединок, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

Мойзес провел 43 боя, одержав 30 побед.

Ранее Махачев высказался о результате третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Напомним, Порье во второй раз подряд одержал победу над ирландцем. В этот раз поединок закончился после первого раунда, когда врачи диагностировали у Конора перелом ноги.