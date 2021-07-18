Аршавин заявил, что он больше на стороне Денисова в скандале с Халком и Витцелем

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уходе бывшего полузащитника Игоря Денисова из клуба с берегов Невы в 2012 году.

«Меня тогда не было в команде, но в этой истории я больше на стороне Денисова, чем на стороне того руководства.

Ситуация развивалась долго. Футболисты говорили: «Мы даем результат, давайте перепишем контракты». Клуб отвечал, что денег нет, а потом случилась покупка Халка и Витцеля», – приводит слова Аршавина «Чемпионат.com».

Напомним, в 2012-м в «Зенит» перешли дорогостоящие легионеры: бельгиец Аксель Витсель и бразилец Халка. Денисову не нравилось, что новобранцы получают больше лидеров команды. Меньше, чем через месяц он отказался выходить на поле в игре с «Крыльями Советов» и вместе с Александром Кержаковым, который поддержал Игоря, был переведен в дубль. После извинений, на которые Денисов решился через месяц, Лучано Спаллетти вернул игроков в основу. Однако Денисов продержался в Санкт-Петербурге до лета, после чего ушел в махачкалинский «Анжи».

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. На его счету 357 матчей, 29 голов и 29 результативных передач за команду. Завершил он карьеру летом 2019 года. Последним его клубом был московский «Локомотив».

Ранее Андрей Аршавин заявил, что для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» не хватает денег.