Агент Селюк заявил, что Березуцкий унижает его футболиста

Футбольный агент Дмитрий Селюк в очередной раз пожаловался на отношение московского ЦСКА к защитнику команды Седрику Гогуа, интересы которого он представляет.

«ЦСКА ведет себя очень странно. Если вам не нравится игрок за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим. А в таком случае что им потом говорить и как его убирать? Поэтому он и бегает просто так, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его три недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают.

Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам в бытность футболистом сидел на скамейке. Интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным. Сейчас он стал главным и начал с унижения игрока. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа.

Если вы хотите его продать, наоборот, дайте ему сыграть и показать себя. В итоге время дойдет до окончательной заявки на сезон. Гогуа окажется лишним легионером, с ним будут расторгать контракт и платить неустойку. ЦСКА просто потеряет два года его зарплаты.

За Фукса заплатили 6 миллионов, он то болеет, то поправляется. И для них это нормально! А Гогуа – исчадие ада. Жизнь все покажет», – приводит слова агента «СЭ».

В минувшем сезоне Гоуа играл на правах аренды в «Роторе», в котором принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Дмитрий Селюк назвал главную проблему российского футбола.