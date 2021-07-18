Пост Месси с Кубком Америки в Instagram побил рекорд Роналду по числу лайков

ПубликацияПубликация в Instagram нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после победы в Кубке Америки — 2021 набрала на данный момент более 19 млн человек (19 994 998) лайков, что сделало этот пост самым популярным за всю историю существования социальной сети на спортивную тематику, сообщает Marca.

Аргентинец обошел по этому показателю португальца Криштиану Роналду, который в 2020 году выложил пост, почтив память ушедшего из жизни Диего Марадоны. Публикация Роналду понравилась на данный момент 19 831 783 пользователям.

Напомним, финальная встреча Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии прошла в ночь на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды. Прежде ему удалось только стать победителем Олимпийских игр.

На Кубке Америки — 2021 Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Лионель Месси договорились о подписания нового контракта.