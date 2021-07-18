Салихова потроллила экс-гендира «Спартака» Газизова

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, с иронией поздравила с днем рождения бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, которому 18 июля исполнилось 53 года.

«Наикрепчайшего хозяйственника и самого футбольного человека — с днем рождения!

Шамиль Камилович, благодарна знакомству с Вами и с принципами Вашей работы — теперь я точно знаю в чем причины отсталости отечественного футбола. Также отдельное «Спасибо» за бесценные знания о специфике региональной работы клубов. Отличный кейс для моей стартующей в скором времени программы MBA по спортивному менеджменту», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Также супруга владельца красно-белых попросила забрать «сына» из «Спартака», намекая на хавбека Остона Урунова.

«И, пожалуйста, поскорее заберите своего «сына» из «Спартака» — он уже хорошо кушает, модно одевается и даже побывал в Дубае!», — написала девушка.

Напомним, Зарема Салихова известна своими скандальными высказываниями. Преимущественно, она делится инсайдами из московского «Спартака», которым владеет ее муж, а также занимается критикой игроков и тренеров. Салихова входила в совет директоров «Спартака», но вышла из него, заявив, что категорически не согласна с выбором нового главного тренера клуба португальца Руя Витории.

Шамиль Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в башкирскую команду.

Остон Урунов перебрался из «Уфы» в «Спартак» летом прошлого года. Однако в середине минувшего сезона узбекский полузащитник на правах аренды вернулся в уфимский клуб. За «Спартак» хавбек провел девять матчей.

Ранее Зарема Салихова рассказала, что Курбан Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году.