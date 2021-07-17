Червиченко — о поражении «Локомотива»: видны первые шаги немецкого вторжения в клуб

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат.com».

Красно-зеленые уступили со счетом 0:3.

«Сегодня мне понравился «Зенит». А «Локомотив»… Мы уже видим не итоги, но первые шаги немецкого вторжения в клуб — это прямо заметно. Они уже успели изменить картину игры «Локомотива». «Железнодорожники» были не так плохи, но после пропущенного мяча они стали какими-то разобранными», — сказал Червиченко.

17 июля «Чемпионат.com» со ссылкой на источник сообщил, что бывший гендиректор бывший «Спартака» Томас Цорн подписал с «Локомотивом» контракт на три года, а Ральф Рангник стал главой департамента по спорту и развитию.

Ранее Николай Валуев рассказал о желании сфотографироваться в Москве в шарфе «Зенита».