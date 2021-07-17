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Для олимпийцев в Токио сделали антисекс-кровати

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Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом, передает Explica.

Отмечается, что кровати сделаны из картона. Они могут выдержать до 200 килограммов. На них не следует прыгать из-за того, что они ломаются из-за резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее на Олимпиаде в Токио впервые госпитализировали члена национальной делегации с коронавирусом.

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