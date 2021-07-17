Гилерме подверг критике Черчесова за смену вратаря после первого матча на Евро-2020

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме раскритиковал Станислава Черчесова за то, что после первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3) он вывел из стартового состава голкипера Антона Шунина, передает Sport24.

Напомним, вместо Шунина место в воротах занял Матвей Сафонов.

«Он поставил Шунина, тот играл отборочный цикл. Не считаю, что в мачте против Бельгии была его какая-то грубая ошибка. Если ты поставил его первым номером, то и иди с ним до конца, доверяй еще человеку. Уверен, что Сафонов будет долго играть в сборной, потому что его потенциал великолепен», — сказал Гилерме.

Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. Сафонов провел матчи против Финляндии (1:0) и Дании (1:4). 8 июля Черчесов покинул пост наставника национальной команды.

Победителем турнира стала Италия, обыграв в финале Англию в серии пенальти.

Ранее Гилерме поделился мнением, почему Станислав Черчесов перестал его вызывать в сборную России.