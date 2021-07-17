Божович: России нужен отечественный тренер, который понимает менталитет россиян

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«Могу точно сказать, что сборной России нужен отечественный специалист, который понимает непростой менталитет российских футболистов и может поговорить с игроками по душам. Иностранному тренеру нужно будет время, чтобы познакомиться с командой, а русский менталитет он никогда не поймет. Бердыев? Это отличный вариант. Он человек с огромным опытом, умеет справляться с давлением. Безусловно, только смена тренера не поможет: необходимо реформировать российский футбол. Если чемпионат России станет лучше, тогда и сборная будет давать результат», — цитирует Божовича Sport24.

Помимо «Крыльев Советов» Божович возглавлял пермский «Амкар», «ФК Москва», московское «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», а также был наставником «Црвена Звезды».

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2002, заняв последнее место в своей группе.

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