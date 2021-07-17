Кобелев не видит смысла в объединении РПЛ с чемпионатами стран СНГ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предложил повысить привлекательность Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря объединению с чемпионатами Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. По его мнению, к российскому первенству необходимо присоединить по две команды из этих лиг. Таким образом, согласно задумке Аршавина, чемпионат должен состоять из 12 российских команд и шести представителей соседних государств. Известный специалист, экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев критически отозвался об этой инициативе, заявив, что это не имеет смысла.

«На сегодняшний день объединение любых чемпионатов в рамках бывшего Советского Союза нереально, поэтому нет смысла об этом говорить. И политика тут ни при чем. Даже если политически примут такое решение, все равно это нереально сделать. Это будет временно — год, два, три. А потом все это разрушится. И обсуждать это смысла нет», — сказал Кобелев «Газете.Ru».

Идея Аршавина не является принципиально новой: до событий 2014 года концепцию объединенного чемпионата России и Украины активно продвигал бывший главный тренер ЦСКА и российской сборной Валерий Газзаев. Однако в связи с последовавшим кризисом на Украине подобный проект стал невозможен.

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