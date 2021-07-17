В федерации плавания исключили выступление Ефимовой на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде

Российская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова ни при каких раскладах не сможет выступить на своей «коронной» дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. В этой дисциплине выступит Мария Темникова, выигравшая национальный отбор — Авдиенко подчеркнул, что она показала высокий результат.

«Варианта, при котором Ефимова выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде, не существует. Потому что в отборе выступали ведь живые люди. Если бы у них были слабые результаты, это одно. А там результаты были достаточно высокие. Здесь мы не в силах принять какое-то иное решение. К тому же, это только расшатывало бы команду.

И существуют определенные правила, они уже давно были установлены. Есть регламент, и люди показали высокий результат — так просто такие замены не делаются. Эта тема не поднимается в федерации, это даже не обсуждалось. Да и заявки уже сданы», — сказал Авдиенко «Газете.Ru».

Мария Темникова тренируется со сборной России, тогда как Юлия Ефимова уже давно занимается индивидуально, и в этой связи объективно оценить ее форму может быть затруднительно. Но, по словам Виктора Авдиенко, в данной ситуации это не играет никакой роли.

«Кто и в каких условиях тренируется, не имеет значения. Юля практически все время тренируется самостоятельно. Это было давно ей разрешено, таким было ее решение. Хотя, конечно, мы смотрим на нашу сборную, все находятся здесь. Но это все равно ни на что не влияет», — резюмировал функционер.

Ранее в федерации плавания заявили, что темы допинга в российском плавании не существует.