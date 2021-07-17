В федерации плавания заявили, что темы допинга в российском плавании не существует

В ближайшее время станет известна судьба российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, которые отстранены от Олимпиады в Токио из-за манипуляций с их допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко заявил, что есть все основания надеяться на положительный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по этому делу.

«Суд должен состояться в ближайшее время, результаты будут объявлены. Спортсмены находятся в заявке, мы не суетимся. Дело в том, что в плавании вообще допинг не практикуется, и мы уверены, что все будет хорошо. Они отстранены, но с их стороны нарушений не было», — сказал Авдиенко «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что ни в федерации, ни в сборной России нет упаднических настроений. Авдиенко заявил, что тема допинга для российского плавания в принципе является неактуальной.

«Будьте спокойны. Речь идет о делах 2014 года. Я знаю, что руководство федерации в лице Владимира Сальникова сделало все, чтобы исход был положительным. Скорее всего, в понедельник-вторник уже все будет ясно. Команда спокойна, ребята — тоже. Все знают, что нам скрывать нечего. Расшатывать ситуацию сейчас не нужно. И так очень смешно, что об этом сообщили буквально перед стартом Олимпиады.

Другой информации пока нет, мы все ждем. Официально мы все сделали, защитили спортсменов, ничего не упустили. Решение было принято быстрое. Мы даже не разговаривали с ребятами на эту тему, у нас ее просто не существует», — заключил Виктор Авдиенко.

Ранее немецкий телеканал ARD выпустил фильм, в котором рассказывается о возможном заражении спортсменов допингом через кожу во время тактильного контакта.