Хоккеист Мерзликин попрощался с погибшим после взрыва петарды одноклубником

Латвийский вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин произнес речь на церемонии прощания с погибшим одноклубником Матисом Кивлениексом. Кивлениекс погиб 4 июля во время празднования Дня независимости США. Матис спас от пиротехнического устройства Мерзликина и его беременную жену.

«Я постараюсь говорить максимально коротко. Мне просто показалось, что записать речь на бумажке — не то же самое, что высказаться от всего сердца. Помню, как впервые услышал это имя — Матис Кивлениекс. Латвия — очень маленькая страна. Я был в тренинг-кемпе сборной, ко мне подошел тренер и спросил: «Ты слышал что-нибудь о том, что парень из Латвии подписался с «Блю Джекетс»?» Я никогда не слышал о нем, он появился буквально из ниоткуда. Правда, из ниоткуда. Я прокручивал мысль в своей голове: «В будущем я хотел бы поиграть в «Блю Джекетс». Кто этот парень, черт возьми, и почему он занял мое место?». Потом я увидел, что «Коламбус» действительно подписал с ним контракт — и реально забеспокоился.

Когда я только приехал, то жил в доме у тренера вратарей «Коламбуса» и тогда же узнал, что в этом доме живет и Матис. Я снова забеспокоился. Моя первая эсэмэска ему была: «Я чертовски голоден, купи мне еды». Я только прилетел, а он был где-то в городе. Я не написал ему «Не мог бы ты купить еды», я написал «Купи еды» — ведь он был младше меня. Я дал обещание прийти сюда и попрощаться с ним. Это… так тяжело», — сказал Мерзликин во время своей речи.

Ранее мать погибшего вратаря «Коламбуса» рассказала о мечте сына играть в НХЛ.