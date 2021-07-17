Глава МОК — об участии в ОИ транс-женщины: главное — честные соревнования и права человека

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал участие транс-женщины Лорел Хаббард на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», – передает слова Баха ТАСС.

Напомним, 43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио.

Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.

Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии заявил, что будет защищать от пристального внимания тяжелоатлетку транс-женщину Лорел Хаббард.