Сборную Италии за победу на Евро наградили орденами разной степени

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил государственными орденами игроков своей сборной за победу на чемпионате Европы — 2020. Игроки и тренеры получили орден «За заслуги перед Итальянской Республикой». Президент Федерации футбола Италии Габриэле Грвина и гглавный тренер сборной Роберто Манчини стали удостоены чести носить звания великих офицеров (третья по значимости степень ордена).

Все игроки и тренерский штаб получили высший орден страны — «За заслуги перед Итальянской Республикой». Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини стали великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести). Менеджер команды Габриэле Ориали и глава делегации сборной Джанлука Виалли получили статус командора ордена (4-я степень). Капитан итальянцев Джорджо Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), а вся остальная команда — кавалерами (6-я степень).

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

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