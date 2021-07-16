Мама Аршавина рассказала, кто сломал карьеру ее сыну

Татьяна Аршавина, мама экс-футболиста петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, рассказала, кто сломал карьеру ее сыну.

«У меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов», — передает слова Аршавиной сайт Российского футбольного союза (РФС).

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему он не готов изменить российский футбол.