Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своем Twitter сообщил, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге.

В 2023 году решающий поединок примет Стамбул, в 2024 году — Лондон, а в 2025 году — Мюнхен.

Действующем победителем турнира является лондонский «Челси», который в решающем матче обыграл английской «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В Санкт-Петербурге проходили матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира и Евро. Город на Неве впервые примет решающую игру главного клубного турнира Старого Света. В 2008 году финал проходил в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед», несмотря на промах Криштиану Роналду, одолел «Челси» в серии пенальти.

Наиболее титулованным клубом Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который выигрывал трофей 13 раз.

Ранее сообщалось о том, что журналист Хосе Антонио Абеллана в 2011 году пытался шантажировать президента мадридского «Реала» Флорентино Переса публикацией скандальных аудиозаписей, в которых функционер оскорбительно высказывается о футболистах и тренерах команды.