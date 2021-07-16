Загитова жестко упала с прыжка на шоу Навки «Руслан и Людмила»

В эти минуты в Сочи проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигуристка Алина Загитова, которая впервые играет главную роль полностью, не справилась с тройным флипом и всем телом упала на лед. Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что зрители поддержали спортсменку после падения аплодисментами.

Загитова пыталась исполнить тройной флип во второй раз, но смогла скрутить лишь один оборот. Тем не менее олимпийской чемпионке удались все вращения и поддержки.

Стоит отметить, что на шоу можно попасть по билету в «Сочи Парк». Постановка будет идти до 30 сентября.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Также Загитова — чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).

Загитова — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова посетила Крым и назвала его «нашей Родиной».