Мама Аршавина рассказала, как ее сына в детстве сбила машина

Татьяна Аршавина, мама бывшего игрока петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, как ее сына в детстве сбила машина.

«Он переходил дорогу и так случилось, что испугался остаться между трамваями. Трамвай шел справа и слева. Он решил перед трамваем пробежать. Но не ожидал, что за трамваем машины уже начали движение на перекрестке. И его сбили.

Он летел, на плечах у него был ранец, а в нем пенал, этот пенал потом просто в крошку… И его спас этот ранец», — передает слова Аршавиной сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также Аршавина отметила, что Андрея почти до дома довела молодая девушка, но она не знает ее имени.

«Я не знаю ни ее имени, ни откуда она, сколько даю интервью, всегда говорю: «Господи, спасибо вам большое. Дай бог вам долгих лет жизни, здоровья», — добавила она.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как можно зарабатывать на Российской премьер-лиге (РПЛ) и сделать ее более привлекательной.