Аршавин считает, что лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как можно зарабатывать на Российской премьер-лиге (РПЛ) и сделать ее более привлекательной, передает «Чемпионат.com».

«Надо объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно», — сказал Аршавин.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал свою фразу «ваши ожидания — ваши проблемы».