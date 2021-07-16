Карасев о судействе сборной Италии: Бонуччи и Кьеллини знают меня по имени

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о взаимоотношениях с игроками национальной команды Италии.

«Я часто с итальянцами встречался и до чемпионата Европы. Бонуччи и Кьеллини давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Прекрасно, когда они доверяют судье перед выходом на поле.

Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга еще по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Флоренци — очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?». Я отвечал, что и так все знаю», — приводит слова арбитра «Чемпионат.com».

Финал чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встреча завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Карасев начал Евро в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее Сергей Карасев назвал самый сложный для него момент на Евро-2020.