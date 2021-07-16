Михайлов — об ограничениях на ОИ: с уколами и капельницами будет строго

Чемпион Олимпийских игр по волейболу — 2012 Максим Михайлов поделился ожиданиями от возможных ограничений на грядущей Олимпиаде в Токио.

«Слышал, что команды постараются разместить в максимальной удаленности. Еще говорили, что если кто-то заразится, то по камерам будут отслеживать его контакты. И всех, кто с заразившимся встречался, тоже могут отправить на карантин. Еще очень строго будет с уколами и капельницами. Доктора не смогут провести через таможню шприцы без подробного описания. Для каждого шприца потребуется бумага — что планируется вводить и для какой цели. На Олимпиаде о каждой такой процедуре придется оповещать заранее и получать разрешение.

Конечно, это добавит сложностей команде. Не представляю, как такие правила должны работать. Это вносит дискомфорт. Укол может понадобиться и внезапно. Кому-то укол нужен раз в неделю, а кому-то — несколько раз в день. Или заранее перед матчем, который начинается в 10 утра. Тогда ночью надо разрешение получать? Пока не знаю, как это будет выглядеть. Конкретно о правилах и ограничениях мы узнаем только в олимпийской деревне», — цитирует Михайлова «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что на открытие ОИ допустят только 1000 высокопоставленных лиц, обычные граждане не будут допущены.