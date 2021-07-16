На открытие ОИ допустят только 1000 высокопоставленных лиц, обычные граждане не будут допущены

На открытии Олимпийских — 2020 игр в Токио уменьшат количество высокопоставленных лиц. Об этом сообщает Time News.

По информации источника, среди допущенных до церемонии зрителей будут только высокопоставленные лица, участвовавшие в организации соревнований. Власти Токио ранее объявляли о том, что на открытии Олимпийских игр не смогут попасть обычные зрители. Ранее предполагалось, что открытие Олимпиады в Японии смогут посетить около 10 тыс. человек, но организаторы изменили свое мнение и теперь планируют допустить на открытие соревнований менее тысячи зрителей в связи с коронавирусной инфекцией.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее серебряная призер Олимпиады-2004 по плаванию Станислава Комарова высказалась об отстранении Международной федерации плавания (FINA) российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.