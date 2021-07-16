Комарова поддержала отстраненных от ОИ пловцов

Серебряная призер Олимпиады-2004 по плаванию Станислава Комарова высказалась об отстранении Международной федерации плавания (FINA) российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«Для нас всех, это настоящий шок. Я надеюсь, что вся эта ситуация образумится. Они боролись, сражались и оказались в России сильнейшими в своих дистанциях. Конечно, мы все переживаем за такие ситуации, и нужно думать о том, что спортсмены чувствуют в таких моментах. На мой взгляд, это невыносимая боль внутри. В этой ситуации, я сто процентов поддержу Владимира Валерьевича Сальникова, который сказал, что нужно поддержать и отстаивать наших спортсменов», — цитирует Комарову Матч ТВ.

Комарова считает, что это настоящая трагедия для спортсмена. Экс-спортсменке кажется, что она бы на месте отстраненных пловцов абстрагировалась от любых информаций.

«Мы помним ситуацию с Юлией Ефимовой, когда ее до последнего мурыжили, когда непонятно было, поплывет ли она, или нет. Я тогда ей также советовала, чтобы она от всего абстрагировалась. Сейчас так же нужно поступать — тренироваться и не отвлекаться. Сейчас на кону их карьера и их жизнь, поэтому нельзя на это обращать внимание. Я желаю только всяческих успехов и поддерживаю всех наших ребят», — сказала Комарова.

Ранее стало известно, что ОКР намерен обратиться к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международной федерации плавания (ФИНА) с требованием объяснить временное отстранение пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.