Агент игрока ЦСКА считает, что в России к белорусам относятся «с особым подтекстом»

Агент нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев высказался об отношении к белорусам в России.

Представитель футболиста, который летом перешел на правах аренды в киевское «Динамо», отметил, что отношение к форварду в команде было другим, потому что он перешел пришел из команды из нижней части турнирной таблицы первенства Белоруссии.

«Эта проблема не только в футболе, ведь к нам, белорусам, в целом в России относятся, мягко говоря, с особым подтекстом. Говорю с долей иронии, но нас в России всегда хотят по голове погладить, как кота какого-то. Вот мы есть, не мешаем никому.

Вы, наверное, правильно сказали – мы из Беларуси. Это же не Гайч разобранный с лишним весом, с которым нужно считаться, у которого куча агентов из футбольных топ-стран», — цитирует Исаева Metaratings.ru.

Шкурин перешел в ЦСКА из минского клуба «Энергетик-БГУ» в январе 2020 года за $500 тысяч. Он принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил три мяча.

Ранее Шкурин высказался о переходе на правах аренды в киевское «Динамо».