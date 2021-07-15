Теннисистка Кузнецова отказалась от участия в Олимпиаде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявил, что не выступит на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Очень много вопросов про ОИ. Я не еду, так как травмы мне не позволяют играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — написала Кузнецова в сторис Instagram.

Теннисистка должна была заменить Дарью Касаткину, которая отказалась от участия в Играх-2020 из-за тяжелого графика. Как заявлял глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в случае отказа одной из спортсменок от выступление на Олимпиаде, ее место займет следующая по рейтингу теннисистка. Таким образом, вместо Кузнецовой соревнования должна отправиться Людмила Самсонова.

Кузнецова располагается на 40-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей US Open (2004) и Открытого чемпионата Франции (2009).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев не смог обыграть представителя Польши Хуберта Хуркача в четвертом раунде Уимблдона