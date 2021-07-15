Игрок сборной Англии обратился к фанатам после травли в соцсетях

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака опубликовал в Instagram обращение к подписчикам после нереализованного решающего пенальти в финале чемпионата Европы — 2020 против команды Италии.

«Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем этот финал для вас. Мне жаль, что мы не смогли привезти кубок в Англию в этом году, но я обещаю, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это поколение знало, что значит побеждать», — написал футболист.

Хавбек отметил, что негативные комментарии, которые он получил после матча, не сломают его.

«Не хочу, чтобы хоть один ребенок или взрослый получал такие ненавистные и оскорбительные сообщения, которые я получил на этой неделе. Их также получали Маркус и Джейдон. Я сразу понял, какую ненависть получу, и печальная реальность в том, что мощные социальные платформы не делают достаточно, чтобы остановить эти сообщения», — добавил игрок.

Сака заявил, что в футболе или любой другой сфере нет места расизму или ненависти. Также он поблагодарил тех, кто отправлял ему слова поддержки.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Социальная сеть Twitter удалила более тысячи твитов расистского содержания в адрес футболистов сборной Англии и заблокировала ряд аккаунтов после финального матча Евро-2020.

Ранее сообщалось, что четыре человека арестованы за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.