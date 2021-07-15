Губерниев высмеял оправдания дисквалифицированного за допинг спортсмена

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации чемпионов Европы по гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина.

Ранее Сорин намекнул, что им могли подсыпать мельдоний. Спортивный журналист назвал это оправдание странным.

«Подозреваю, что люди ели добавку, о которой они не догадывались, что она содержит мельдоний. Это хорошая мина при плохой игре», — цитирует Губерниева Sport24.

Комментатор отметил, что перед Олимпийскими играми спортсмены должны быть максимально внимательными.

«Надо обращать внимание на то, что ты ешь, с кем ты общаешься. Нам подсыпали, а остальным не подсыпали. Мне кажется, это все вранье», — добавил Губерниев.

О проваленном допинг-тесте стало известно 7 июля. В допинг-пробах Сорина и Моргачева, которые должны были выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, был обнаружен мельдоний. По словам гребцов, они не употребляли препарат намеренно. Из-за обнаруженного допинга оба спортсмена были исключены из заявки сборной России на Олимпиаду в японской столице.

Ранее в Госдуме отреагировали на допинг у российских гребцов перед Играми-2020.