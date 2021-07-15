Семин поддержал возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной России

Экс-тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался на счет возможного назначения бывшего наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды.

«Очень положительно отнесусь к назначению Бердыева. Он на протяжении всей своей карьеры достигал результата. В случае национальной команды результат — главное. Бердыев — тот человек, который может его достичь. Главное, чтобы его кандидатуру одобрил РФС», — цитирует специалиста «СЭ».

Напомним, сборная России под руководством предыдущего наставника Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. Российские футболисты в матч 1/4 проиграли хорватам в серии пенальти.

В квалификации чемпионата Европы — 2020 россияне заняли второе место. На самом Евро-2020 команда Черчесова не смогла выйти из группы, расположившись на последней строчке группы B. 8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С казанцами он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает кандидатуру Курбана Бердыева в качестве главного тренера сборной России.