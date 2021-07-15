Украинский боксер Иван Редкач назвал соотечественника Ломаченко девушкой Теофимо Лопеса

Украинский боксер Иван Редкач потроллил своего соотечественника, бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

«Ломаченко — это бывшая девушка Теофимо Лопеса», — написал Редкач в Twitter.

Напомним, Редкач не раз нелестно отзывался о Ломаченко.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу и лишился титулов чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Спортсмен был вынужден перенести операцию и возобновил тренировки только в январе.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой 23-летнего американца единогласным решением судей: 116-112, 117-111, 119-109.

27 июня Ломаченко в 12-раундовом бою в весовой категории до 61,23 кг в Лас-Вегасе (США, штат Невада) победил японца Масаеси Накатани. Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

На счету 33-летнего Ломаченко 15 побед, из которых 11 были добыты нокаутом, и два поражения.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что не принимает свое поражение в бою с представителем США Теофимо Лопесом.